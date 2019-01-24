КП «Київжитлоспецексплуатація» не буде ремонтувати асфальт біля універсаму «Позняки»

Ще у жовтні минулого року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював вщент зруйноване асфальтове покриття біля універсаму «Позняки».

Нагадаємо, що згодом громадська організація звернулася до Дарницької райдержадміністрації щодо вищезгаданої проблеми. В отриманому від Дарницької РДА листі зазначалося, що житлова будівля (біля якої розташовується аварійна асфальтова ділянка) закріплена за КП с - яке й повинно належним чином утримувати свої балансові території. У підсумку, запит було перенаправлено до вищезгаданого комунального підприємства.

А наразі отримано лист від КП «Київжитлоспецексплуатація». Виявляється, ще одна громадська організація занепокоєна жахливим станом асфальтового покриття – ГО «Фундація.101» також звернулася до Дарницької РДА з аналогічної проблеми, у підсумку, районна адміністрація знову ж таки відіслала лист ГО до вищезгаданого комунального підприємства. Отже, КП «Київжитлоспецексплуатація» повідомляє, що у них на балансі знаходяться нежилі приміщення площею 475 кв/м у будинку №16 по вул. Ревуцького, 16а, а решта приміщень приватизовано! Працівник підприємства обстежив і зробив фотофіксацію території, яку обслуговує КП «Київжитлоспецексплуатація». Що ж стосується території, де розкурочений асфальт – дана ділянка не перебуває на балансі підприємства!

Ось така неприємна ситуація. Комунальне підприємство не має до проблеми жодного відношення, а власник-балансоутримувач вочевидь не буде засукати рукави та відновлювати благоустрій. То що пропонується робити? Мешканцям брати в руки лопати і за власний кошт винаймати асфальтоукладальник?

Наразі роздовбаний асфальт має прийнятний вигляд внаслідок того, що його трохи припорошило снігом.

Чекаємо весняну порцію чергових «зручностей» для мешканців?