КП «Керуюча компанія Дарницького району» буде виконувати ремонт опираючись на побажання мешканців

За інформацією заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, наприкінці серпня на дошках оголошень житлових будинків було розміщено інформацію щодо участі киян у формуванні планів поточного ремонту (тобто пропозиція взяти участь у формуванні планів поточних ремонтів у рамках плати за послугу з утримання будинків та прибудинкових територій).

Наразі зворотній зв’язок - 2,7 тис. звернень. Протягом останнього місяця від мешканців столиці надійшли пропозиції щодо проведення поточних ремонтів у житлових будинках. Усі пропозиції жителів районні керуючі компанії повинні взяти в роботу – провести збори з будинковими громадами та скласти плани першочергових робіт.

Як зауважив чиновник: «Важливо, щоб у питанні поточних ремонтів були правильно обрані пріоритети – безпека і надійна технічна експлуатація, особливо для будинків, що відносять до старого житлового фонду».

Комунальні керуючі компанії на основі побажань людей складатимуть першочергові та перспективні плани, враховуючи фінансові обсяги відрахувань на поточний ремонт та пріоритети.