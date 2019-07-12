Мешканці будинку на вул. Ревуцького, 23 вирішили поєднати приємне з корисним – збирати непотрібні речі на віддавати їх тим, хто цього потребує.

Так, на 1-му поверсі вищезгаданого будинку встановили велику картонну ємність, символічно назвавши її «Коробка доброти».

«Тішить те, що реакція сусідів не забарилася! Друзі, приєднуєтеся! Кожен може поставити таку коробку в своєму будинку!» - зазначають ініціатори акції Юнна Новікова та Дмитро Компанець.

За кілька днів коробка була вже повна.

Всі речі віднесли до Ради волонтерів Дарницького району (приміщення Дарницької РДА).

Робіть добрі справи! І світ обов’язково стане кращим!



Тепер немає ані дня, щоб жителі не поповнили «Коробку добра» якоюсь річчю.

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