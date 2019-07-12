«Коробка доброти».
Мешканці будинку на вул. Ревуцького, 23 вирішили поєднати приємне з корисним – збирати непотрібні речі на віддавати їх тим, хто цього потребує.
Так, на 1-му поверсі вищезгаданого будинку встановили велику картонну ємність, символічно назвавши її «Коробка доброти».
«Тішить те, що реакція сусідів не забарилася! Друзі, приєднуєтеся! Кожен може поставити таку коробку в своєму будинку!» - зазначають ініціатори акції Юнна Новікова та Дмитро Компанець.
За кілька днів коробка була вже повна.
Всі речі віднесли до Ради волонтерів Дарницького району (приміщення Дарницької РДА).
Робіть добрі справи! І світ обов’язково стане кращим!
Тепер немає ані дня, щоб жителі не поповнили «Коробку добра» якоюсь річчю.
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