«Коробка доброти». | Дарниця.org

«Коробка доброти».

Розміщено Птн, 12/07/2019 - 22:29

Мешканці будинку на вул. Ревуцького, 23 вирішили поєднати приємне з корисним – збирати непотрібні речі на віддавати їх тим, хто цього потребує.
Так, на 1-му поверсі вищезгаданого будинку встановили велику картонну ємність, символічно назвавши її «Коробка доброти». 

«Тішить те, що реакція сусідів не забарилася! Друзі, приєднуєтеся! Кожен може поставити таку коробку в своєму будинку!» - зазначають ініціатори акції Юнна Новікова та Дмитро Компанець.

За кілька днів коробка була вже повна.

Всі речі віднесли до Ради волонтерів Дарницького району (приміщення Дарницької РДА).
Робіть добрі справи! І світ обов’язково стане кращим!


Тепер немає ані дня, щоб жителі не поповнили «Коробку добра» якоюсь річчю.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2363955390588314&id=10000921...

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