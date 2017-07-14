Кореспонденти Дарниця.org виявили крадіжку електрики | Дарниця.org

Кореспонденти Дарниця.org виявили крадіжку електрики

Розміщено Птн, 07/14/2017 - 10:23

Дніпровська набережна з боку затоки Берковщина. До  лінії електромереж несанкціоновано під’єднані дроти, які ведуть ймовірно до плавучої бані. Є робота для правоохоронців.

За безоблікове споживання електричної енергії без дозволу енергопостачальника, самовільне підключення до його мереж законодавство передбачає кримінальну відповідальність (ст.188-1 Кримінального кодексу України). Карається штрафом від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років. 

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