Копи затримали ще одного наркоторговця. | Дарниця.org

Копи затримали ще одного наркоторговця.

Розміщено Втр, 16/04/2019 - 15:29

На проспекті Бажана співробітники поліції затримали 30-річного місцевого жителя, який підозрюється у зберіганні та збуті наркотичних засобів. У нього виявили більше 150 згортків з порошком білого кольору і з речовиною рослинного походження.

«Під час огляду транспортного засобу, що належить підозрюваному, поліцейські вилучили 30 поліетиленових згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору і 140 пакетиків з наркотичною речовиною рослинного походження», - сказано в повідомленні.

Як встановила експертиза, вилучені речовини виявилися амфетаміном і марихуаною.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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