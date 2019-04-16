Копи затримали ще одного наркоторговця.

На проспекті Бажана співробітники поліції затримали 30-річного місцевого жителя, який підозрюється у зберіганні та збуті наркотичних засобів. У нього виявили більше 150 згортків з порошком білого кольору і з речовиною рослинного походження.

«Під час огляду транспортного засобу, що належить підозрюваному, поліцейські вилучили 30 поліетиленових згортків з порошкоподібною речовиною білого кольору і 140 пакетиків з наркотичною речовиною рослинного походження», - сказано в повідомленні.

Як встановила експертиза, вилучені речовини виявилися амфетаміном і марихуаною.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.