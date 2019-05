Концерт MONATIK на НСК «Олимпийский»

01 июня 2019 в 20:00 на столичном НСК «Олимпийский» состоится долгожданный концерт - STADIUM SHOW MONATIK «LOVE IT РИТМ».

MONATIK - певец и автор песен. Победитель в номинациях «Лучший исполнитель», «Лучший клип» и «Хит года» на престижных музыкальных премиях Украины, странах СНГ и Балтии. Концертная программа «Vitamin D», презентация которой состоялась в октябре 2017 года в киевском Дворце спорта, признана «Лучшим концертным шоу» по версии профессиональной музыкальной премии YUNA, а также телевизионной премией «Телетриумф».

MONATIK неоднократно был назван критиками в профильных СМИ, как «создатель новой эры в качественной популярной музыке», а также «трендсеттер танцевальной музыки». Что не удивительно, ведь хиты MONATIK «То, от чего без ума», «Vitamin D», «Кружит», «Мокрая», «Вечность» не покидают лидирующие позиции в чартах на территории Украины, Европы и странах СНГ. А альбом «Звучит» назван «Лучшим альбомом» по версии музыкальной профессиональной премии YUNA.

Помимо сольных синглов, артист постоянно радует своих поклонников творческими коллаборациями с такими артистами, как Надя Дорофеева, LOBODA, Вера Брежнева, Нина Матвиенко, L`One, Quest Pistols Show, Анна Седокова и другими.

Во время проведения международного конкурса «Евровидение 2017» именно MONATIK был удостоен чести стать приглашенным артистом, открывающим конкурс. Хит «Spinning» с первого же дня стал трендом на YouTube, а выступление MONATIK - одним из самых обсуждаемых событий международного конкурса среди фанов и европейских СМИ.

Став тренером в проекте «Голос. Діти» MONATIK предстал перед зрителем, как наставник, который привел к победе свою подопечную, именно благодаря своему оригинальному прочтению известных музыкальных хитов. На данный момент MONATIK является тренером «Голос країни 9».

Шоу «Vitamin D», презентация которого состоялась в октябре 2017 года в киевском Дворце спорта, признано «Лучшим концертным шоу» по версии профессиональной музыкальной премии YUNA, а также телевизионной премии «Телетриумф». Это новая ступень в творчестве артиста. Телетрансляция шоу осуществлялась на телеканале «1+1» в новогоднюю ночь.

Со своей концертной программой «Vitamin D» артист посетил все уголки Украины. Фирменную музыкально-танцевальную терапию от MONATIK услышали в Америке, Германии, Казахстане, Польше, Беларуси, Эмиратах, Испании и Франции, где артиста уже давно ждали фаны.

Тур MONATIK в США и Канаде стал настоящим событием для поклонников артиста. Со своей концертной программой MONATIK посетил 7 городов, в каждом из которых был объявлен SOLD OUT задолго до начала концерта. MONATIK заявил о самом масштабном шоу в истории украинского шоу-бизнеса Stadium Show «Love It Ритм», которое состоится 01 июня 2019 года на НСК «Олимпийский». Событие уже сумело стать самым ожидаемым мероприятием предстоящего года. Ждать осталось недолго