Комитет Верховной Рады рекомендовал Парламенту принять проект постановления по защите прав и интересов инвесторов строительства ЖМ "Патриотика на озерах".

Комитет Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства рекомендовал Парламенту принять проект постановления по защите прав и законных интересов инвесторов строительства жилого массива "Патриотика на озерах" в Киеве.

Также комитет рекомендовал мэру Киева Виталию Кличко провести дополнительные консультации с инвесторами жилого массива.

“На заседании Комитета приняли решение рекомендовать парламенту принять в целом важный для промышленности проевропейский законопроект №10183 о техническом регулировании, а также проект парламентского постановления №10225 по защите прав и законных интересов граждан и субъектов предпринимательства при строительстве на ж/м Осокорки-Центральные в Дарницком районе”, - написал Виктор Галасюк.

В пресс-службе также отмечают, что проект постановления стал следствием коллективного обращения представителей ОО “Патриотика на озерах” к Председателю Верховной Рады Украины, руководителей фракций и депутатского корпуса о нарушении их конституционных прав и законных интересов.

Этот проект рекомендует КГГА, а также СБУ и другим правоохранительным органам:

принять все необходимые меры для защиты прав и законных интересов граждан Украины, которые вложили средства в строительство жилья на земельных участках, расположенных в Дарницком районе г. Киева (мкрн. 1,2,2, 3,4,5,6 ж/м Осокорки-Центральные).

“Путем недопущения незаконного блокирования/препятствования деятельности застройщика на вышеуказанных земельных участках (в том числе, но не исключительно, путем предотвращения/недопущения наложения ареста на имущество, которое находится на вышеуказанных земельных участках и/или на сами вышеуказанные земельные участки)”, - говорится в документе.

В проекте также указывается необходимость КГГА предусмотреть, согласно соответствующих решений судов, вступивших в законную силу, в бюджете города Киева средства на компенсацию убытков, понесенных гражданами-инвесторами жилищного строительства и застройщиком в результате противоправного препятствования строительству и нашумевшего демонтажа временной подъездной дороги (эстакады).

Источник: kievvlast.com.ua