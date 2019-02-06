Комунальники замалювали свастику наступного ж дня, після оприлюднення проблеми

Тільки-но 28 січня районний сайт «Дарниця.org» опублікував новину про наявність фашистської свастики на одному з під’їздів будинку по вул. Драгоманова, 27, як наступного ж дня комунальники усунули вказане неподобство - замалювавши білою фарбою нацистську символіку.

Між тим, за словами місцевих жителів, даний малюнок лишався непоміченим впродовж близько 5 років!

Оце швидкість реагування! Браво!

Звісно, якість виконаних робіт не тягне на оцінку «відмінно», та все ж варто подякувати за оперативність