Комунальники замалювали свастику наступного ж дня, після оприлюднення проблеми | Дарниця.org

Комунальники замалювали свастику наступного ж дня, після оприлюднення проблеми

Розміщено Срд, 06/02/2019 - 17:25

Тільки-но 28 січня районний сайт «Дарниця.org» опублікував новину про наявність фашистської свастики на одному з під’їздів будинку по вул. Драгоманова, 27, як наступного ж дня комунальники усунули вказане неподобство - замалювавши білою фарбою нацистську символіку.

Між тим, за словами місцевих жителів, даний малюнок лишався непоміченим впродовж близько 5 років!
Оце швидкість реагування! Браво!

Звісно, якість виконаних робіт не тягне на оцінку «відмінно», та все ж варто подякувати за оперативність

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло