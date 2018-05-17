Комунальники стали ретельніше прибирати сміття після ярмарки | Дарниця.org

Комунальники стали ретельніше прибирати сміття після ярмарки

Розміщено Чтв, 05/17/2018 - 09:51

Наприкінці квітня районний сайт «Дарниця.org» висвітлював постфактум проведення суботньої ярмарки на Ревуцького – коли лишилися купи неприбраного сміття, котре поривами вітру віднесло аж до поруч прилеглих будинків.

Отже, 12 травня відбулася чергова суботня ярмарка, після якої ми вирішили навідатися та на власні очі побачити як прибирають сміття. 

Як завжди після ярмарки лишилося чимало сміття, яке вже «прибилося» до житлового будинку.

Чи то комунальники самостійно усвідомили що пакети та обгортки вітром відносить на чималу відстань, чи то наша нещодавня публікація посприяла в цьому – але цього разу комунальники прибрали не тільки проїжджу частину, а й безпосередньо вищезгадане сміття біля житлового будинку!

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