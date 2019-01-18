Комунальники лишили купу незручностей для мешканців будинків по вул. Драгоманова, 12 і 12а

Ще 11 грудня минулого року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював чергові зимові розкопки на зелених зонах між будинками по вул. Драгоманова, 12 та 12а.

Місяць потому - станом на 11 січня 2019 року розриті ями все ж таки засипали.

А от супутні незручності для мешканців у вигляді величезних гір з піску, труб і демонтованих бетонних елементів комунальники вочевидь вирішили залишити на добру згадку про гарно виконану роботу.

Чекаємо весни?