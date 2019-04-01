Кому не вистачає місця у дитячому садочку на Позняках - негайно підпішіть місцеву ініціативу.
Шановні жителі мікрорайону Позняки-2!
25.03.2019 р. розпочато збір підписів під місцевою ініціативою щодо будівництва у мікрорайоні дитячих закладів освіти: дитячого садка, школи мистецтв, загальноосвітньої школи, початкової школи
‼ Потрібно зібрати 1000 підписів, є лише 4 тижні. Долучайтеся!
Текст місцевої ініціативи - https://drive.google.com/…/1G9u06AJLds6dlqKs_LY0HG7DA…/view…
Що таке місцева ініціатива - https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_a…/…/1154.html
Як виглядає і правила заповнення підписного листа - https://docs.google.com/…/1YL-rDs0Mi-gws4O05g6aoDjVqj…/edit…
Залишити свій підпис Ви можете в консєржних будинків за адресою:
- вул. Урлівська 30, 34а, 38, 38а;
- вул. Ахматової 28;
- вул. Григоренко 18а, 20а;
- церква навпроти дитячої поліклініки на вул. Урлівська;
- приймальні Володимира та Олександра Гончарових - вул. Здолбунівська 7б, Княжий затон 16д.
Якщо Ви можете організувати збір підписів у своєму будинку, напишіть, будь-ласка, адміністратору сторінки Позняки-2.
Борімося і поборемо
Джерело: Позняки-2
Додати коментар