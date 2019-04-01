Кому не вистачає місця у дитячому садочку на Позняках - негайно підпішіть місцеву ініціативу. | Дарниця.org

Кому не вистачає місця у дитячому садочку на Позняках - негайно підпішіть місцеву ініціативу.

Розміщено Пн, 01/04/2019 - 18:25

Шановні жителі мікрорайону Позняки-2!

25.03.2019 р. розпочато збір підписів під місцевою ініціативою щодо будівництва у мікрорайоні дитячих закладів освіти: дитячого садка, школи мистецтв, загальноосвітньої школи, початкової школи

‼ Потрібно зібрати 1000 підписів, є лише 4 тижні. Долучайтеся!

Текст місцевої ініціативи - https://drive.google.com/…/1G9u06AJLds6dlqKs_LY0HG7DA…/view…
Що таке місцева ініціатива - https://kyivcity.gov.ua/petytsii_ta_hromadska_a…/…/1154.html
Як виглядає і правила заповнення підписного листа - https://docs.google.com/…/1YL-rDs0Mi-gws4O05g6aoDjVqj…/edit…

Залишити свій підпис Ви можете в консєржних будинків за адресою:

  • вул. Урлівська 30, 34а, 38, 38а;
  • вул. Ахматової 28;
  • вул. Григоренко 18а, 20а;
  • церква навпроти дитячої поліклініки на вул. Урлівська;
  • приймальні Володимира та Олександра Гончарових - вул. Здолбунівська 7б, Княжий затон 16д.

Якщо Ви можете організувати збір підписів у своєму будинку, напишіть, будь-ласка, адміністратору сторінки Позняки-2.

Борімося і поборемо

Джерело: Позняки-2

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