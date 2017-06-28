Із урахуванням усіх міжнародних процедур, комплексна реконструкція БСА розпочнеться у 2018 році. Будівельні роботи проходитимуть упродовж 5-ти років, триватимуть до кінця 2023 року.

Проект складається з двох черг будівництва, у кожній із яких – п’ять пускових комплексів (ПК). Перший ПК передбачає виконання робіт на спорудах механічного очищення та первинних очисних спорудах Блоку 2 і Блоку 3, реконструкцію існуючих споруд вторинної обробки для Блоку 2 та реконструкцію частини існуючих споруд вторинної обробки для Блоку 3. Також буде впроваджено заходи з деодорації повітря.

Другий ПК передбачає облаштування гравітаційного згущувача осаду, споруд для механічного згущування та зневоднення осаду, адміністративної будівлі та будівлі лабораторії.

Третій ПК – влаштування установок для термоутилізації мулу, а четвертий – будівництво нових споруд механічного очищення, первинних та вторинних очисних і споруд доочищення та дезінфекції для першого блоку. П’ятий ПК включає підготовку майданчику для реалізації пускових комплексів із 1 до 4.

Шостий і сьомий ПК передбачають реконструкцію каналізаційних насосних станції «Позняки» та «Правобережна» зі влаштуванням систем дезодорації повітря. А восьмий та дев’ятий – будівництво нового 1-го блоку та реконструкцію споруд 3-го блоку станції.

Десятий ПК передбачає реконструкцію магістрального каналу очисних стічних вод, розсіюючих випусків і будівництво автогосподарства та ремонтних цехів.

17 червня на Бортницькій станції аерації (БСА) відбулась робоча зустріч щодо найбільшого вітчизняного інвестпроекту в галузі ЖКГ – реконструкції БСА. Так, обговорювали строки реалізації і поточний стан проекту, а також перспективу подальшої співпраці з Урядом Японії.

Участь у зустрічі взяли: Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, Уповноважений посол Японії Шігекі Сумі, Президент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Сінічі Кітаока, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, Голова правління-генеральний директор ПАТ «АК «Київводоканал» Дмитро Новицький.

На початку зустрічі Дмитро Новицький розповів про історію взаємовідносин із Урядом Японії у рамках реалізації проекту реконструкції БСА та умови надання кредиту.

«У червні 2015 року між Урядами України та Японії була підписана кредитна угода для залучення коштів на реконструкцію БСА на пільгових і вигідних для України умовах від JICA. У вересні Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Договору у формі обміну нотами між Урядом України та Урядом Японії, а Президент України підписав його. Кредит буде наданий JICA на суму 108 млрд єн строком на 40 років під 0,1% річних із пільговим періодом 10 років. Ці кошти покривають першу чергу будівництва за проектом реконструкції», – зазначив Дмитро Новицький.

Члени делегації оглянули стан очисних споруд найстарішого Першого блоку станції – первинні відстійники, аеротенки, повітродувну станцію. Цей об’єкт після реконструкції виведуть із експлуатації, а розміщення технологічної лінії обробки стоків зроблять компактнішим.

Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України наголосив, що проект із реконструкції БСА важливий для всієї країни.

«Сьогодні ми вийшли на фінішну пряму у проектно-підготовчих роботах, завдання – завершити їх у липні 2017 року. Уже в наступному році, після підготовки японськими консультантами тендерної документації, буде проведено міжнародний конкурс на визначення генпідрядника. Із листопада 2018-го розпочнуться будівельні роботи на майданчику. Наше завдання – дотриматися графіку і вчасно здійснити весь цикл підготовчих робіт», – зауважив Геннадій Зубко.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, реконструкція БСА дасть змогу якісно змінити підходи до очищення стоків, зменшити площі існуючих мулових полів, а також мінімізувати наслідки роботи БСА, у тому числі запах, для мешканців мікрорайонів, що знаходяться поруч зі станцією.

«Ми вдячні представникам JICA, які зауважують, що реконструкція на БСА – це можливість для впровадження ефективних японських технологій», – наголосив заступник голови КМДА.

Президент японського агентства JICA повідомив, що це найбільший проект у такому напрямі, що фінансується за кошти JICA, та що він упевнений у його успішній реалізації.

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Сумі Шігекі зазначив, що проект із модернізації БСА є надзвичайно масштабним із точки зору фінансування та складає близько 1 млрд доларів.

«У Японії ми маємо найкращі екологічні технології і хочемо допомогти Україні покращити екологічне становище. Я сподіваюся, що співпраця щодо реконструкції БСА буде успішним проектом, у планах – співпраця в інших галузях», – повідомив Сумі Шігекі.



http://kievcity.gov.ua/news/51826.html