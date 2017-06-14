Коментар начальника Дарницької поліції Сергія Чернишева щодо вбивства екс-глави «Укрспирта»

Вранці 30 травня, приблизно о 08.40 на вулиці Михайла Гришка, неподалік ТЦ «Аладдін» відбулася стрілянина. Як стало відомо згодом, злочинець (злочинці) три рази вистрілили в перехожого з автомобіля «Ауді», після чого зникли. Чоловік загинув на місці. Поліція оголосила план-перехоплення. Жертвою виявився Віктор Панков, 1968 року народження, колишній співробітник держпідприємства "Укрспирт", який в 2014 році виконував обов'язки директора підприємства.

Згодом, столичні правоохоронці розповіли про нові деталі вбивства колишнього глави «Укрспирту» Віктора Панкова.

Так, за словами начальника Дарницького районного відділення поліції Сергія Чернишева, вбивця, перш ніж сховатися, встиг зробити 4-5 пострілів.

«Чотири-п'ять пострілів чули свідки. Зброя, з якої було здійснено постріли, на даний час встановлюється. З місця події вилучено речові докази», - розповів він. При цьому, куди саме потрапив стрілок, поліцейський не уточнив.

Одна з основних версій вбивства - професійна діяльність загиблого.