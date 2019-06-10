Колишній правоохоронець на дорозі розстріляв чоловіка.

За словами потерпілого: 18 травня о 03:05 на вул. Вербицького мою автівку Audi та мене розстріляв невідомий мені чоловік, який рухався на автомобілі Range Rover (AA1110ME).

Постріли здійснював із пневматичної рушниці. Дві кулі потрапило мені у голову, одна із яких - в обличчя. Мене було госпіталізовано до лікарні, де їх витягнули.

Чоловіка затримали інспектори патрульної поліції та викликали СОГ, яким він дав пояснення, що стріляв через конфлікт на дорозі, хоча жодного конфлікту не було. Під час огляду авто було знайдено ту саму гвинтівку.

Слідчі Дарницького райвідділку взагалі нічого не роблять, намагаючись просто «забити» на мою справу. Як мені вдалося дізнатися, все це тому, що за кермом Range Rover знаходився колишній правоохоронець - їх колега.

Прошу відгукнутися тих, хто бачив «конфлікт» або тих, хто бачив сам момент пострілів».