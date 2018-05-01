Коли приберуть територію АЗС на Ревуцького від сміття? | Дарниця.org

Коли приберуть територію АЗС на Ревуцького від сміття?

Розміщено Птн, 01/05/2018 - 09:53

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював події навколо спорудження резонансної автозаправної станції «Окко» по вул. Ревуцького, 8.

Нагадаємо: скандальна АЗС була розтрощена активістами ще 04 жовтня 2017 року. Тим не менш, уламки погрому до сьогодні прикрашають території автозаправної станції.

Невже за майже 3 місяці ніхто (ані власники, ані відповідні комунальні служби) так і не спромоглися прибрати територію не функціонуючої АЗС?

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