Коли приберуть сміття після знесених МАФів?

Нещодавно районний сайт «Дарниця.org» висвітлював демонтаж кількох тимчасових споруд (у тому числі десятирічної розливайки) біля універсаму «Позняки».

У минулому матеріали ми зазначили, що сміття після демонтажу було прибране, але, виявляється, частина сміття лишилася без уваги… Згодом було помічено, що прибрали тільки частину сміття, а от про іншу купу (що знаходиться поодаль, за кількома вцілілими МАФами) – здається зовсім забули!

Так ділянка територія після «благоустрою» території.

Цікаво, коли ж відповідні служби спроможуться прибрати тони сміття і непотрібу?