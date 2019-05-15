Коли приберуть сміття після знесених МАФів? | Дарниця.org

Коли приберуть сміття після знесених МАФів?

Розміщено Срд, 15/05/2019 - 13:38

Нещодавно районний сайт «Дарниця.org» висвітлював демонтаж кількох тимчасових споруд (у тому числі десятирічної розливайки) біля універсаму «Позняки». 

У минулому матеріали ми зазначили, що сміття після демонтажу було прибране, але, виявляється, частина сміття лишилася без уваги… Згодом було помічено, що прибрали тільки частину сміття, а от про іншу купу (що знаходиться поодаль, за кількома вцілілими МАФами) – здається зовсім забули!

Так ділянка територія після «благоустрою» території.

Цікаво, коли ж відповідні служби спроможуться прибрати тони сміття і непотрібу?

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