КМДА обіцяє зберегти інтереси громади у справі СК «Восход».

Завдання міської влади у ситуації з СК «Восход» – зберегти інтереси громади і забезпечити функціонування спортивних залів до тих пір, поки сторони конфлікту не врегулюють спірне питання власності. Про це під час засідання робочої групи щодо ситуації навколо спортивного комплексу заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що для з’ясування обставин, що склалися навколо приміщення СК «Восход» на вул. Бориспільській, 8, при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації створено робочу групу із залученням представників правоохоронних органів, а також ТОВ «Київенергоком» та ГО «СК «Восход», які у судовому порядку оскаржують право власності на приміщення.

«Було створено робочу групу, аби врегулювати це питання, повернути його у правове русло і забезпечити функціонування спортивних залів, щоб діти могли там займатися. Після того, як буде врегульована правова складова, далі – власник, який там з’явиться, повинен узгодити функціонал цього приміщення із громадою, із РДА, виходячи із потреб та інтересів громади. Представити всі ескізи, проекти цього приміщення, яким воно буде після ремонту або реконструкції. Головне наше завдання – це зберегти можливість для занять там дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і ми це зробимо», – прокоментував Валентин Мондриївський.

Він також запевнив, що поки сторони не домовляться, міська влада забезпечить функціонування закладу в тому режимі, який був: там продовжать займатися діти. Окрім того, безпеку комплексу планують забезпечити, залучивши «Муніципальну охорону».

«Міська влада відкрита до діалогу з усіма сторонами, але поки не буде вирішено майнове питання, а саме те, що є компетенцією судових інстанцій, жодних домовленостей не буде. У нас спільна мета – приміщення спортивного комплексу має використовуватися за цільовим призначенням, тобто для спорту та дітей. Тільки шляхом налагодження комунікації між усіма учасниками конфлікту – можливий результат. На час вирішення судового спору разом із головою Дарницької РДА ми ініціюємо безпеку комплексу з боку «Муніципальної охорони». Це стосується наших дітей, тому вирішити питання шляхом діалогу надзвичайно важливо», – наголосив Валентин Мондриївський.

Голова Дарницького РДА Сергій Левада, у свою чергу, підкреслив: суто господарська суперечка, що виникла між сторонами, має вирішуватися виключно у правовому полі.

«Такі дії, як захоплення приміщення, псування майна не повинні мати місце. Відповідно, ні поліція, ні місто, ні районна адміністрація у цьому випадку не будуть стояти осторонь», – сказав Сергій Левада.

Нагадаємо, 23 квітня близько 03:30 невідомі особи самовільно зайняли приміщення за адресою: вул. Бориспільська, 8, де розташовується СК «Восход».

Із метою встановлення обставин на місце прибули представники Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві та Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Було виявлено, що на об’єкті знаходяться представники власника ТОВ «Київенергоком» та ГО «СК «Восход», які у судовому порядку оскаржують право власності.