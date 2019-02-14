Кличко звільнив заступника голови Голосіївської РДА | Дарниця.org

Кличко звільнив заступника голови Голосіївської РДА

Розміщено Чтв, 14/02/2019 - 17:09

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації Юрія Ткаченка, який влаштував п'яне ДТП на Південному мосту. Чиновник на своєму BMW врізався в автомобіль, за яким патрульні в цей час оформляли інше ДТП. В результаті зіткнення співробітницю поліції затиснуло між двома машинами.

«Такі держслужбовці, ще й на керівних посадах, працювати не повинні і не будуть! Тут ніяких інших думок немає. Тому Ткаченко звільнений ще до того, як встиг протверезіти», - заявив Кличко.
Також він додав, що людина, яка сідає нетверезим за кермо, вже є злочинцем, тому що створює загрозу для здоров'я і життя інших людей.
«Не бачу підстав працювати з людьми, які нахабно порушують правила поведінки в суспільстві. І вони повинні нести за законом відповідальність за свої дії», - додав столичний очільник

Голова Голосіївської РДА Олександр Настасенко на вимогу столичного мера направив йому документи, необхідні для звільнення Юрія Ткаченко з посади. Кличко відразу погодив їх і звільнив Ткаченко з посади заступника голови Голосіївської райдержадміністрації.
У документі йдеться про те, що чиновник звільнений за статтею 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з огляду на досконале 7 лютого 2019 року резонансне ДТП в стані алкогольного сп'яніння.

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