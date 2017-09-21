Кличко VS Омельченко. Відео | Дарниця.org

Кличко VS Омельченко. Відео

Розміщено Чтв, 09/21/2017 - 09:04

13 вересня до Дарницької РДА навідався мер Києва Віталій Кличко разом зі своїми заступниками Петром Пантелеєвим та Миколою Поворозником.

Серед учасників колегії було чимало районних та міських цабе: голови районних в місті Києві державних адміністрацій, начальники та директори комунальних підприємств Києва і структурних підрозділів КМДА, Громадська рада при КМДА та інші.

Мета – проведення виїзного засідання колегії КМДА. На порядку денному розглядалося питання щодо стану підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Протягом майже всієї колегії захід носив виключно офіційний характер: доповіді підлеглих та вказівки керівництва, але до того часу, поки до трибуни не вийшов колишній мер Києва Олександр Омельченко – який порушив питання щодо свавілля з боку енергетичного монополіста - ПАТ «Київенерго» по відношенню до громадян. 

Звісно, не забувши дорікнути в цьому теперішню владу. На що, діючий столичний очільник вміло відбив звинувачення свого попередника… Тим не менш зазначивши, що завдання КМДА припинити контракт із ПАТ «Київенерго» у випадку, коли останнє буде надавати неякісні послуги киянам.

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