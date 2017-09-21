Кличко VS Омельченко. Відео
13 вересня до Дарницької РДА навідався мер Києва Віталій Кличко разом зі своїми заступниками Петром Пантелеєвим та Миколою Поворозником.
Серед учасників колегії було чимало районних та міських цабе: голови районних в місті Києві державних адміністрацій, начальники та директори комунальних підприємств Києва і структурних підрозділів КМДА, Громадська рада при КМДА та інші.
Мета – проведення виїзного засідання колегії КМДА. На порядку денному розглядалося питання щодо стану підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.
Протягом майже всієї колегії захід носив виключно офіційний характер: доповіді підлеглих та вказівки керівництва, але до того часу, поки до трибуни не вийшов колишній мер Києва Олександр Омельченко – який порушив питання щодо свавілля з боку енергетичного монополіста - ПАТ «Київенерго» по відношенню до громадян.
Звісно, не забувши дорікнути в цьому теперішню владу. На що, діючий столичний очільник вміло відбив звинувачення свого попередника… Тим не менш зазначивши, що завдання КМДА припинити контракт із ПАТ «Київенерго» у випадку, коли останнє буде надавати неякісні послуги киянам.
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