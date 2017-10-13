Кличко відзначив Почесною Грамотою ГО "Громадянський Рух Підтримки Реформ"

Мер Віталій Кличко нарешті відзначив дієвих, а не тільки номінальних інститутів громадянського суспільства. Зокрема, багаторічного партнера Дарницького районного в місті Києві сайта Дарниця.org - ГО "Громадянський Рух Підтримки Реформ", що була створена за часів Януковича і чи не єдина у Дарницькому районі змушувала тодішню владу діяти в інтересах мешканців.

На врученні було презентовано як законими методами громадськість вплинула на місцеву владу аби та вирішила проблему на конкретному прикладі. Наші постійні читачі в курсі, а новим має бути цікаво.

Вітаємо партнера сайту!