Кличко приїхав до Дарницького ОСББ «Оберіг»

13 грудня до Дарницького району у рамках виїзної наради щодо виконання програми з енергозбереження «70/30» навідався мер Києва Віталій Кличко. Зокрема, столичний очільник приїхав до житлового будинку по пр-ту Бажана, 16 ОСББ «Оберіг». Даний будинок є учасником міської програми «70/30» та отримав найбільший в Україні кредит на втілення енергоефективних заходів.

Віталій Кличко зауважив, що ОСББ вже другий рік поспіль бере участь у міській програмі співфінансування «70/30». Будинок великий – на 420 квартир, тому загальна вартість робіт тут рекордна – 31,3 млн грн (21,6 млн – частка міста, ще 9,7 млн – частка, зібрана мешканцями-членами ОСББ).

Наразі у будинку в місцях загального користування вже замінили вікна й двері, освітлення – на енергозберігаюче, а зараз ведуться роботи з утеплення фасаду.

Без заходів з енергозбереження вартість опалення становила б тут 38 грн/м.кв. Після відповідних заходів ціна опалення одного квадратного метра становитиме близько 11 гривень – і це у найбільш холодні місяці! Мешканці двокімнатної квартири тут у середньому економитимуть 1600-1800 грн на місяць. «Це великі кошти для бюджету кожної родини. Тому дуже важливо, щоб про цю програму співфінансування та її ефективність знали усі кияни», – підкреслив міський голова.

За словами мера, після здійснення запланованих енергозберігаючих заходів мешканці будинку будуть економити на оплаті комунальних послуг близько 70%.

У свою чергу, голова ОСББ «Оберіг» Валерій Нікітченко зазначив наступне: «У холодні місяці рахунок за опалення сягав 3 тис. грн. Цього року після низки проведених робіт з енергозбереження я сподіваюся, що рахунок буде менше ніж 2 тис. грн., а згодом, коли будуть завершені остаточно всі роботи щодо модернізації опалення будинку, вартість не повинна перевищувати 500грн. на місяць, – наголосив пан Нікітченко. Він також додав, що суттєво вдалося зменшити рахунки за електроенергію, утримання будинку та прибудинкової території.

Голова ОСББ розповів, що крім заміни дверей та вікон, а також утеплення фасаду, був встановлений тепловий насос для підігріву води, майже завершені роботи з будівництва автономної системи опалення, будуть встановлені лічильники на кожній батареї тощо.

Столичний очільник підкреслив, що за 3 роки понад 200 житлових будинків взяли участь у міській програмі співфінансування «70/30». Будинки отримали від міста гранти на загальну суму 137 млн. грн, а самі мешканці вклали в ремонти свого житла сумарно 64 млн. грн.

Нагадаємо: програма націлена на зменшення навантаження на людей через великі суми у платіжках за опалення та енергозбереження «70/30», де 70 відсотків заходів фінансується коштами міста, 30 – мешканцями будинку.

До відома: місцева влада не формує тарифи на енергоносії.