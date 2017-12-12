Кличко проінспектував процес реконструкції двох шкіл | Дарниця.org

Кличко проінспектував процес реконструкції двох шкіл

Розміщено Втр, 12/12/2017 - 09:42

30 листопада до Дарницького району навідався мер Києва Віталій Кличко у супроводі чисельної свити у складі: свого першого заступника Геннадія Пліса, заступників Ганни Старостенко, Олексія Резнікова, начальників структурних підрозділів КМДА, всіх голів районних адміністрацій та інших цабе.

Мета візиту – інспекція процесу реконструкції школи №280 (Бортничі) та школи №316 (вул. Вишняківська).

Також, заодно відвідавши кіоск із соціальним хлібом…

Відомо, що столичний очільник лишився задоволеним темпами робіт реконструкції школи №280, чого не скажеш про школу №316 – адже тут очевидно треба прискорюватися, аби наздогнати графік.

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