Кличко проінспектував лікарню «Червоний Хутір» | Дарниця.org

Кличко проінспектував лікарню «Червоний Хутір»

Розміщено Срд, 24/10/2018 - 16:59

12 жовтня мер Києва Віталій Кличко проінспектував хід виконання реконструкції Київської міської клінічної лікарні №1 («Червоний Хутір»). 

Столичний очільник прибув зі свитою у складі: першого заступника голови КМДА Миколою Поворозником, та в.о. голови Дарницької РДА Петром Захарченком.

Загалом пан Кличко лишився задоволеним від побаченого (воно й зрозуміло, адже ймовірніше за все працівники лікарні показували чиновникам лише «обрані» об’єкти і палати (порожні і «вилизані» до блиску).

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