Кличко проінспектував лікарню «Червоний Хутір»

12 жовтня мер Києва Віталій Кличко проінспектував хід виконання реконструкції Київської міської клінічної лікарні №1 («Червоний Хутір»).

Столичний очільник прибув зі свитою у складі: першого заступника голови КМДА Миколою Поворозником, та в.о. голови Дарницької РДА Петром Захарченком.

Загалом пан Кличко лишився задоволеним від побаченого (воно й зрозуміло, адже ймовірніше за все працівники лікарні показували чиновникам лише «обрані» об’єкти і палати (порожні і «вилизані» до блиску).