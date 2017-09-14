Кличко навідався до гімназії «Київська Русь» та початкової школи №333

12 вересня мер Києва Віталій Кличко із робочим візитом проінспектував гімназію «Київська Русь», зокрема, новозбудовану початкову школу при вищезгаданому навчальному закладі, що була відкрита 01 вересня цього року.

Також були присутні: заступник мера Олександр Спасибко, депутат Київради Володимир Гончаров, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий та інші.

Корпус початкової школи на 22 класи вміщує 660 дітей.

Безпосередньо початкова школа побудована за найсучаснішими технологіями, загальна вартість закладу склала 130 млн.грн.

Головне – не забути перекусити в шкільній їдальні разом зі своїми підлеглими.

Опісля, пан Кличко навідався до сусіднього закладу (котрий також відкрився цьогоріч) - початкової школи №333.

Тут працюватимуть 12 класів на 360 місць. Школу також оснащено за новітніми стандартами.

Загалом, побачене вразило керманича Києва - Кличко зауважив, що вищезгадані навчальні заклади є взірцем комфортного навчання.