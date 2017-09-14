Кличко навідався до гімназії «Київська Русь» та початкової школи №333 | Дарниця.org

Кличко навідався до гімназії «Київська Русь» та початкової школи №333

Розміщено Чтв, 09/14/2017 - 10:40

12 вересня мер Києва Віталій Кличко із робочим візитом проінспектував гімназію «Київська Русь», зокрема, новозбудовану початкову школу при вищезгаданому навчальному закладі, що була відкрита 01 вересня цього року.

Також були присутні: заступник мера Олександр Спасибко, депутат Київради Володимир Гончаров, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий та інші.

Корпус початкової школи на 22 класи вміщує 660 дітей. 

Безпосередньо початкова школа побудована за найсучаснішими технологіями, загальна вартість закладу склала 130 млн.грн.

Головне – не забути перекусити в шкільній їдальні разом зі своїми підлеглими.

Опісля, пан Кличко навідався до сусіднього закладу (котрий також відкрився цьогоріч) -  початкової школи №333. 

Тут працюватимуть 12 класів на 360 місць. Школу також оснащено за новітніми стандартами.

Загалом, побачене вразило керманича Києва - Кличко зауважив, що вищезгадані навчальні заклади є взірцем комфортного навчання.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить