Кличко хотів дати лусуна активісту через судові засідання на Осокорках. Відео | Дарниця.org

Кличко хотів дати лусуна активісту через судові засідання на Осокорках. Відео

Розміщено Птн, 09/08/2017 - 09:23

Мер Києва вже вкотре не з'являється в якості свідка по кримінальній справі по будівництву на Осокорках. в Дарницькому районному суді 6 вересня 2017 о 10:00 мала слухатися справа щодо незаконної забудови на Осокорках. Засідання було перенесене в зв’язку з тим, що вчора ввечері до суду надійшло клопотання від головного свідка по справі – Віталія Кличка, який повідомив про те, що знаходиться у закордонному відряджені, а тому не зможе з’явитися на засідання.

Авто Кличка були помічені біля Київради, а сам Віталій Володимирович о 14:00 в ЦУМі.

Загалом – це вже десята неявка Кличка до суду. 

Джерело: Володимир Тищенко

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