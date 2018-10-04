Кличка пікетували відразу ж після відкриття школи на Позняках | Дарниця.org

Кличка пікетували відразу ж після відкриття школи на Позняках

Розміщено Чтв, 04/10/2018 - 13:47

Мера Києва Віталія Кличка пікетували невдоволені мешканці, відразу ж після того, як столичний очільник «відстрілявся» на урочистому відкритті школи №334 (по вул. Ревуцького, 42б) і вже прямував до своєї автівки. 

Так, жителі перестріли останнього і почали запитувати чому їх будинок досі не введений в експлуатацію – скаржачись на те, що люди змушені винаймати за чималі гроші квартири замість того, щоб жити у власних (за які вони до речі заплатили). 

Мова йде про будинок по вул. Крушельницької, 15 –власники квартир у якому досі не можуть отримати свою власність – житлову площу в користування.

На допомогу до мера прибіг його профільний заступник - В’ячеслав Непоп (до цього очолював ПРаТ ХК «Київміськбуд»), в принципі, воно й не дивно – адже саме Непоп став головним фігурантом на транспарантах пікетувальників…

У підсумку, мер Кличко поспілкувався з мешканцями, обмінявся телефонами з представником ініціативної групи та пообіцяв всілякого сприяння у вирішенні ситуації, що виникла.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло