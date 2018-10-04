Кличка пікетували відразу ж після відкриття школи на Позняках

Мера Києва Віталія Кличка пікетували невдоволені мешканці, відразу ж після того, як столичний очільник «відстрілявся» на урочистому відкритті школи №334 (по вул. Ревуцького, 42б) і вже прямував до своєї автівки.

Так, жителі перестріли останнього і почали запитувати чому їх будинок досі не введений в експлуатацію – скаржачись на те, що люди змушені винаймати за чималі гроші квартири замість того, щоб жити у власних (за які вони до речі заплатили).

Мова йде про будинок по вул. Крушельницької, 15 –власники квартир у якому досі не можуть отримати свою власність – житлову площу в користування.

На допомогу до мера прибіг його профільний заступник - В’ячеслав Непоп (до цього очолював ПРаТ ХК «Київміськбуд»), в принципі, воно й не дивно – адже саме Непоп став головним фігурантом на транспарантах пікетувальників…

У підсумку, мер Кличко поспілкувався з мешканцями, обмінявся телефонами з представником ініціативної групи та пообіцяв всілякого сприяння у вирішенні ситуації, що виникла.