КГГА планирует запустить автобус по маршруту ул. Маяковского - Позняки. | Дарниця.org

КГГА планирует запустить автобус по маршруту ул. Маяковского - Позняки.

Розміщено Пн, 17/09/2018 - 08:49

Об этом сообщил депутат Киевсовета и член транспортной комиссии КГГА Сергей Майзель в эфире ТРК "Киев".

По его словам, вследующем месяце будет проведен конкурс среди перевозчиков. Будут приниматься заявки от коммунальных и частных компаний. Запустить автобус по маршруту ул. Маяковского - Позняки планируют до конца 2018 года.

Майзель добавил, что маршрут будет востребованным, поскольку большинство киевлян, которые живут на Левом берегу Киева, там же и работают.

Источник: www.44.ua

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