КГГА планирует запустить автобус по маршруту ул. Маяковского - Позняки.
Об этом сообщил депутат Киевсовета и член транспортной комиссии КГГА Сергей Майзель в эфире ТРК "Киев".
По его словам, вследующем месяце будет проведен конкурс среди перевозчиков. Будут приниматься заявки от коммунальных и частных компаний. Запустить автобус по маршруту ул. Маяковского - Позняки планируют до конца 2018 года.
Майзель добавил, что маршрут будет востребованным, поскольку большинство киевлян, которые живут на Левом берегу Киева, там же и работают.
Источник: www.44.ua
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