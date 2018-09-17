КГГА планирует запустить автобус по маршруту ул. Маяковского - Позняки.

Об этом сообщил депутат Киевсовета и член транспортной комиссии КГГА Сергей Майзель в эфире ТРК "Киев".

По его словам, вследующем месяце будет проведен конкурс среди перевозчиков. Будут приниматься заявки от коммунальных и частных компаний. Запустить автобус по маршруту ул. Маяковского - Позняки планируют до конца 2018 года.

Майзель добавил, что маршрут будет востребованным, поскольку большинство киевлян, которые живут на Левом берегу Киева, там же и работают.

Источник: www.44.ua