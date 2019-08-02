Керівництво ГО «Спортивний клуб Восход» зрадили КДЮСШ «Восход», всіх хто тут працює, залишаючи на вулиці всіх дітей та тренерів, тих хто тренується та захищає клуб від рейдерів!

Керівництво ГО за юридичні послуги уклали договір з Каменським Денісом Григоровичем та Каменською Натальією Нікіфорівною (громадяни РФ), котрі спеціалізуються на банкрутстві та ліквідацій підприємств та організацій, продали клуб цим юридичним рейдерам!!!

Отримавши вже свої гроші, керівництво ГО поставили нас перед фактом до 1 серпня звільнити приміщення спортивного клубу «Восход».

Мітинг під Восходом вже санкціонований і без строковий.

Джерело: Газета Дарницькі Вісті