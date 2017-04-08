Керівництво Дарницької РДА відзвітувалося перед громадськістю

27 липня в Дарницькій РДА відбувся анонсований громадський звіт щодо роботи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за 1-ше півріччя 2017 року.

Актова зала була забита вщент. Навіть поставили додаткові стільці.

Звітував в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий, заступник голови Петро Захарченко та начальник фінансового управління Дарницької РДА Лариса Комишник.

Серед присутніх: лише два депутати Київради – Юрій Сулига і Лариса Дегтярьова (інші, напевне не цікавляться роботою районної адміністрації), члени Громадської ради, керівники ОСН та ОСББ, інші представники громадських організацій і об’єднань та безпосередньо мешканці району.

Після 45-ти хвилинного монологу чиновників, присутні отримали нагоду задати свої питання (на кшталт: дефіцит місць в навчальних закладах, ліцей «Інтелект», непрацюючі ліфти, перепризначення субсидій, стихійна торгівля, проблема поселень ромів (циган), тощо).

Слід віддати належне – керівництво адміністрації конструктивно відповідало на питання дарничан.

До речі, повний відеозапис громадського звіту вже можна подивитися тут

А от безпосередньо громадський звіт щодо роботи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за 1-ше півріччя 2017 року - поки не оприлюднений.

В цілому все пройшло тихо і обійшлося без бійок