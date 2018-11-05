Кавовим машинам вже можна займати зелені зони? | Дарниця.org

Кавовим машинам вже можна займати зелені зони?

Розміщено Пн, 05/11/2018 - 11:50

Близько місяця тому на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової раптово з’явилася така собі автівка з продажу кави (номерні знаки в6783 ІХ). 

Все б нічого: яскрава, оригінальна машина, кава зараз в тренді – але ж автівка стоїть на зеленій зоні

Цікаво, чи є у власників відповідні дозвільні документи на здійснення підприємницької діяльності у даному місці?

Саме з цією метою громадська організація ініціювала і направила до Дарницької райдержадміністрації запит на отримання публічної інформації…

Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Generate a new captcha
Enter the characters shown in the image.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло