Кавовим машинам вже можна займати зелені зони?

Близько місяця тому на перехресті вулиць Драгоманова і Ахматової раптово з’явилася така собі автівка з продажу кави (номерні знаки в6783 ІХ).

Все б нічого: яскрава, оригінальна машина, кава зараз в тренді – але ж автівка стоїть на зеленій зоні

Цікаво, чи є у власників відповідні дозвільні документи на здійснення підприємницької діяльності у даному місці?

Саме з цією метою громадська організація ініціювала і направила до Дарницької райдержадміністрації запит на отримання публічної інформації…

Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».