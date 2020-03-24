Карта маршрутов для особых категорий трудящихся. | Дарниця.org

Карта маршрутов для особых категорий трудящихся.

Розміщено Втр, 24/03/2020 - 20:16

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "просп. Палладина - ст. м. Лыбидская";

№ 114 "ул. Милославская — жд вокзал Центральный";

№ 118 "ст. м. Черниговская - ст. м. Политехнический институт";

№ 119 "ул. Касияна - Контрактовая площадь";

№ 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "ул. Северная - жд вокзал Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "ул. Чернобыльская - ст. м. Площадь Льва Толстого";

№ 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";

№ 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "ул. Милославская - зал. вокзал Центральный";

№ 92-Н "просп. Свободы - аэропорт Киев им. Сикорского".

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка - станция« Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

№ 14 "Просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

№ 16 "ст. м. Героев Днепра - Контрактовая площадь";

№ 22 "бульвар Перова - завод ЖБК";

№ 28-Д "просп. Ватутина - ст. м. Позняки".

Источник: news.liga.net

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).
Фото Капча
Enter the characters shown in the image.
Generate a new captcha

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua продается лучшее автостекло