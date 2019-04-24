Карта ландшафтного заказника “Осокорковские луга". | Дарниця.org

Карта ландшафтного заказника “Осокорковские луга".

Розміщено Срд, 24/04/2019 - 17:19

Киевсовет принял решение, предполагающее создание ландшафтного заказника местного значения “Осокорковские луга” на территории площадью 148 га в Дарницком районе Киева. Право пользования на эти земли, согласно документу, должно оформить КО “Киевзеленстрой”. Депутаты верят, что их решение не позволит ООО “Контактбудсервис” и банку “Аркада” возвести запланированный ЖК “Патриотика на озерах” (примерно, сорок 25-этажных домов) и залить озера бетоном. Также уже зарегистрирован проект решения, согласно которому статус парка отдыха “Экопарк Осокорки” получат и соседствующие с заказником территории.

11.04.2019 года Киевсовет принял решение “Об объявлении природной территории ландшафтным заказником местного значения “Осокорковские луга”.

Согласно документу, территория ориентировочной площадью 148 га в Дарницком районе Киева в пределах, указанных в приложении к этому решению, получит статус ландшафтного заказника местного значения “Осокорковские луга”. В свою очередь, КО “Киевзеленстрой” должно будет “обеспечить охрану указанного в приложении объекта с оформлением охранного обязательства по обеспечению режима охраны и сохранения этого объекта”.

Также КО “Киевзеленстрой” поручили осуществить организационно-правовые меры по оформлению права пользования земельного участка заказника и принять меры относительно государственной регистрации права пользования этим земельным участком.

Отметим, в документе отсутствуют какие-либо конкретные сроки по осуществлению этих мер.

 

Источник: kievvlast.com.ua

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