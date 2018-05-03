Каналізаційні ноу-хау біля Дарницької РДА | Дарниця.org

Каналізаційні ноу-хау біля Дарницької РДА

Розміщено Чтв, 05/03/2018 - 12:07

Ще торік районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про відкриті каналізаційні отвори поблизу Дарницької райдержадміністрації.

Нагадаємо, що біля паркану загальноосвітньої школи №296, на зеленій зоні (яку зазвичай недобросовісні водії використовують як парковку для своїх автівок) впродовж довгого часу знаходилися каналізаційні отвори у незадовільному технічному стані (інакше кажучи – небезпечно відкриті).

А нещодавно на даних ділянках з’явилися ось такі «бункерні каналізаційні кришки».

Чи то з метою унеможливлення їх крадіжок, чи задля створення перепон для паркування на зеленій зоні транспортних засобів (що, очевидно, не є ефективним) – але виглядають ці кришки вельми страхітливо…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить