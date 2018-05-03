Каналізаційні ноу-хау біля Дарницької РДА
Ще торік районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про відкриті каналізаційні отвори поблизу Дарницької райдержадміністрації.
Нагадаємо, що біля паркану загальноосвітньої школи №296, на зеленій зоні (яку зазвичай недобросовісні водії використовують як парковку для своїх автівок) впродовж довгого часу знаходилися каналізаційні отвори у незадовільному технічному стані (інакше кажучи – небезпечно відкриті).
А нещодавно на даних ділянках з’явилися ось такі «бункерні каналізаційні кришки».
Чи то з метою унеможливлення їх крадіжок, чи задля створення перепон для паркування на зеленій зоні транспортних засобів (що, очевидно, не є ефективним) – але виглядають ці кришки вельми страхітливо…
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