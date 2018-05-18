Какие пешеходные переходы отремонтируют в Дарницком районе в 2018-м году | Дарниця.org

Какие пешеходные переходы отремонтируют в Дарницком районе в 2018-м году

Розміщено Птн, 05/18/2018 - 12:01

Согласно распоряжению Киевсовета, опубликован список всех киевских переходов, которые ждут обновления в 2018 году:

   Месторасположение                      Месяц начала и завершения ремонта          Бюджет

• Пересечение улиц Ревуцкого         04.2018 — 12.2018                                    974 200
и Анны Ахматовой
(универсам «Позняки»)

• Пересечение улиц Ревуцкого         04.2018 — 12.2018                                    1 886 600
и Тростянецкой
(под трамвайными путями)

• Транспортная развязка                   05.2018 — 12.2018                                    711 700
«Осокорки», прогон в сторону
улицы Завальной

• Транспортная развязка                   05.2018 — 12.2018                                    773 300
«Осокорки», прогон в сторону
ЖК «Південна брама»

• Улица Бориспольская                     03.2018 — 12.2018                                    2 688 200
(Дворец культуры «Днепр»)                                                                                             

• Пересечение улиц Ревуцкого         04.2018 — 12.2018                                     788 000
и Тростянецкой (парная сторона)

• Пересечение улиц Ревуцкого         04.2018 — 12.2018                                     738 800

Источник kiev.informator.ua

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