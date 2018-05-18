Какие пешеходные переходы отремонтируют в Дарницком районе в 2018-м году

Согласно распоряжению Киевсовета, опубликован список всех киевских переходов, которые ждут обновления в 2018 году:

Месторасположение Месяц начала и завершения ремонта Бюджет

• Пересечение улиц Ревуцкого 04.2018 — 12.2018 974 200

и Анны Ахматовой

(универсам «Позняки»)

• Пересечение улиц Ревуцкого 04.2018 — 12.2018 1 886 600

и Тростянецкой

(под трамвайными путями)

• Транспортная развязка 05.2018 — 12.2018 711 700

«Осокорки», прогон в сторону

улицы Завальной

• Транспортная развязка 05.2018 — 12.2018 773 300

«Осокорки», прогон в сторону

ЖК «Південна брама»

• Улица Бориспольская 03.2018 — 12.2018 2 688 200

(Дворец культуры «Днепр»)

• Пересечение улиц Ревуцкого 04.2018 — 12.2018 788 000

и Тростянецкой (парная сторона)

• Пересечение улиц Ревуцкого 04.2018 — 12.2018 738 800

Источник kiev.informator.ua