Какие пешеходные переходы отремонтируют в Дарницком районе в 2018-м году
Согласно распоряжению Киевсовета, опубликован список всех киевских переходов, которые ждут обновления в 2018 году:
Месторасположение Месяц начала и завершения ремонта Бюджет
• Пересечение улиц Ревуцкого 04.2018 — 12.2018 974 200
и Анны Ахматовой
(универсам «Позняки»)
• Пересечение улиц Ревуцкого 04.2018 — 12.2018 1 886 600
и Тростянецкой
(под трамвайными путями)
• Транспортная развязка 05.2018 — 12.2018 711 700
«Осокорки», прогон в сторону
улицы Завальной
• Транспортная развязка 05.2018 — 12.2018 773 300
«Осокорки», прогон в сторону
ЖК «Південна брама»
• Улица Бориспольская 03.2018 — 12.2018 2 688 200
(Дворец культуры «Днепр»)
• Пересечение улиц Ревуцкого 04.2018 — 12.2018 788 000
и Тростянецкой (парная сторона)
• Пересечение улиц Ревуцкого 04.2018 — 12.2018 738 800
Источник kiev.informator.ua
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