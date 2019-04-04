Какова судьба упавшей опоры освещения в Дарницком районе Киева?

Одна из опор сети освещения на ул. Коллекторной в Дарницком районе Киева упала еще 12 марта, но до сих пор коммунальные службы ее не убрали. В результате неизвестные уже украли кронштейн и фонарь, которые были на ней закреплены. Киевляне переживают, что злоумышленники могут украсть и саму опору.

“Как вы уже знаете, 12 марта этого года упала одна из опор не введенной в эксплуатацию сети освещения по ул. Коллекторной. Еще тогда я написал заявку в КБУ "Контактний центр міста Києва 1551", но они ошибочно направили заявку в КП "Київміськсвітло" (*) которое не является балансодержателем этой опоры”, - написал Алексей Багнюк.

Он отмечает, что на данный момент эта сеть освещения находится на балансе КП "Позняки-Инвест-УКБ". Руководству этого КП сообщили об упавшей опоре, но она до сих пор лежит вдоль дороги.

Источник: kievvlast.com.ua