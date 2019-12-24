Как в новогоднюю ночь добраться домой на общественном транспорте?

Как в новогоднюю ночь в Киеве будет работать весь общественній транспорт рассказали в "Киевпастрансе".

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года Киевпастранс продлит работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Транспорт будет работать на три часа дольше, а именно:

Троллейбусы:

№3 - Ст. метро " Дворец спорта"Железнодорожный массив - последний рейс в 04:05

№5 - Ст. метро "Площадь Льва Толстого" ул. Белицкая - в 03:55

№ 8 - Ст. метро "Площадь Льва Толстого" - ул. Смелянская - в 04:30

№ 12 - Железнодорожный вокзал "Центральный" - ст. метро "Васильковская" - 03:35

№14 - Железнодорожный вокзал "Центральный" - Ботанический сад - в 04:25

№16 - Майдан Незалежности - ул. Академика Щусева - в 04:00

№18 - Майдан Незалежности - ул. Сошенко - в 04:15

№ 24 - ул. Северная - проспект Свободы - в 04:00

№ 26 ст. метро "Нивки" - проспект Свободы - в 04:50

№30 - Кадетский Гай - ул. Милославская - в 03:00

№32 - ул. Северная - ул. Сошенко - в 03:55

№ 37 - ст. метро "Лесная" - ул. Милославская - в 04:00

№ 38 - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - ст. метро "Выдубичи" - в 04:00

№41 - ст. метро "Святошин" - ул. Тулузы - в 04:00

№ 50 - ст. метро "Лыбидская" - ул. Милославская - в 03:00

Автобусы:

№17 - от ст. метро "Харьковская" - ул. Михаила Драгоманова - последний рейс в 03:25

№ 20 - от ст. метро "Площадь Льва Толстого" - ж / м Корчеватое - в 03:40

№ 21 - от ст. метро "Почайна" - ул. Милославская -в 04:15

№23 - от ул. Симиренко - ул. Салютная - в 03:30

№33 - от ст. метро «Лесная» - Лесной массив - в 04:10

№ 33т - от ст. метро «Черниговская» - ДВРЗ - в 03:55

№ 37 - от ст. метро "Святошин" - ж / м «Западный» - в 04:00

№ 45 - от ст. метро «Дарница» - проспект Григоренко - в 04:00

№ 46 - от ст. метро «Левобережная» - ул. Ивана Микитенко 03:55

№48 Ст. метро «Левобережная» - гостиница «Славутич»- в 03:55

№ 51 - от ст. метро «Лыбидская» ст. метро «Красный хутор» в 04:00

№ 53 - от ст. метро «Контрактовая площадь» - Рыбальский полуостров - в 03:50

№ 55 - от ст. метро «Дворец спорта» - Дарницкая площадь - в 04:20

№69 - от ст. метро «Дворец спорта» - ул. Литвиненко-Вольгемут - в 03:35

№ 72 - от ст. метро «Контрактовая площадь» - проспект Свободы - в 04:10

№ 99 - от ст. метро «Минская» - Минский массив - в 03:50

№ 101 - ст. метро «Почайна» - улица Милославская - в 03:50

№ 102 - от кинотеатра «Братислава» - массив Виноградарь - в 03:57

№ 104 - от Харьковскокого шоссе - с. Бортничи - в 04:00

№ 114 - от железнодорожного вокзала «Центральный» улица Милославская - в 03:55

Трамваи:

№1 - от станции «Старовокзальная» - Михайловская Борщаговка - в 04:45

№3 - от станции «Старовокзальная» - Михайловская Борщаговка - в 04:05

№ 8 - от ст. метро «Позняки» - ст. метро «Лесная» - в 04:30

№12 - от ст. метро «Контрактовая площадь» - Пуща-Водица - в 03:45

№ 14 - от ст. метро «Контрактовая площадь - проспект Отрадный - в 03:30

№ 28 - ст. метро "Лесная" - ул. Милославская - в 03:50

Кроме того, в режимах маршрутного такси в новогоднюю ночь по Киеву будут ездить автобусы №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Напомним, что киевский метрополитен в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше. Также ранее мы писали, что фуникулер в ночь на 1 января 2020 года будет работать без перерыва.

Добавим, что станция метро "Золотые ворота" будет закрыта либо частично перекрыта (в зависимости от пассажиропотока) 19, 21, 31 декабря и 1, 7 января.

Источник: 44.ua