Как можно спокойно вырыть яму на пр. Бажана возле метро Вырлица?

Возле метро Вырлица, приехала бригада, вырыли огромную яму, и уехали. За это время люди звонили в полицию и на горячую линию полиции, но никто в течении часа не отреагировал. Это при том что проспект Бажана является стратегическим объектом. После обращения в полицию звонят с постороннего номера и угрожают.

То есть всё куплено заранее, а бдительных граждан ещё и сделают выноватымы.

Не удивлюсь если завтра проломают голову и скажут что упал.

Вот и лозунг- Будь активным.

Источник: Газета Дарницькі Вісті