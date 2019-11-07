Как можно спокойно вырыть яму на пр. Бажана возле метро Вырлица? | Дарниця.org

Как можно спокойно вырыть яму на пр. Бажана возле метро Вырлица?

Розміщено Чтв, 07/11/2019 - 17:28

Возле метро Вырлица, приехала бригада, вырыли огромную яму, и уехали. За это время люди звонили в полицию и на горячую линию полиции, но никто в течении часа не отреагировал. Это при том что проспект Бажана является стратегическим объектом. После обращения в полицию звонят с постороннего номера и угрожают.
То есть всё куплено заранее, а бдительных граждан ещё и сделают выноватымы.
Не удивлюсь если завтра проломают голову и скажут что упал.
Вот и лозунг- Будь активным.

Источник: Газета Дарницькі Вісті

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