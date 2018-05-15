«Kacheli» у парку «Партизанської слави»

У парку «Партизанської слави» відгороджена від вільного відвідування солідна територія. Відтепер тут розташовується простір сімейного відпочинку «Kacheli».

Як зазначає непасивний мешканець: «Ще один величезний шматок парку Партизанської слави огороджений парканом і більше ніколи, жоден киянин не потрапить туди без квитка. Адже спочатку цей проект задумувався, як безкоштовний, для людей. Чому так?»

«Нещодавно, прямо в центрі парку Партизанської слави обнесли парканом величезний шматок землі і тепер туди можна потрапити тільки за гроші.

Зробив це підприємець Микола Король. Хотілося б поставити йому кілька запитань:

1. Скільки квадратних метрів парку ви захистили і навіщо так багато?

2. Чому ви не взяли занедбану територію, наприклад, на початку Стежки здоров'я (фото додається), а взяли самий центр, де вже все облаштовано?

3. Люди користувалися цією територією безкоштовно, а тепер там паркан і щоб зайти беруть гроші. Ви вважаєте стало краще?

3. За вхід беруть не тільки з дітей, але і з супроводжуючих дорослих сім'я з трьох осіб заплатить 105-120 грн.

Як утворилася грабіжницька ціна 35-40 грн, враховуючи, що ви не використовуєте електрику і що спочатку цей проект планувався безкоштовним?

Також питання до дарничан, що нам робити з такими «покращення», адже скоро вони захистять в парку все, що можна озеро, дерева, пісок, все це їх жадібність перетворить в бізнес?

Проте, існує й інша сторона медалі: «Щодня до нас приходять десятки дарничан, які проводять у нас години, гойдаючись, відпочиваючи на пуфах, проводячі якісне дозвілля з дітьми. Ми опитали відвідувачів, що вони думають про Kacheli.

«Мы с детьми ходим почти каждый день сюда. И детям нравится и взрослым можно посидеть поговорить». «Хорошо, что пенсионерам бесплатно, можно поговорить, посидеть». «Такое разнообразие качель для детей это хорошо, интересно, и взрослым тоже». «Все дуже гарно, затишно». «Много мест, где можно поразвлекаться». «Ограждение необходимо, чтобы дети не разбегались и была сохранность вещей». «Чтобы не было мусора, чтобы охраняли, смотрели». «Дети могут здесь кувыркаться, да и босиком побегать». «А взрослые могут посидеть отдохнуть». «Круто придумали»…

В принципі, вищезгадана вартість відвідування за цілий день невисока, якщо враховуючи комфорт, безпеку, охайність та інші зручності. Справа в іншому – яким чином був отриманий дозвіл на облаштування простору сімейного відпочинку «Kacheli» на території регіонального ландшафтного парку культури і відпочинку, парку, що віднесений до природозаповідного фонду? Навіщо тоді взагалі привласнювати будь-які статуси?..