Кабмін погодив виділення 3 гектарів у Бортничах під будівництво житла для прикордонників та їх сімей

Кабінет Міністрів України погодив виділення трьох гектарів на вул. Світла, 6 (м-н Бортничі) під будівництво житла для співробітників Держприкордонслужби та членів їх сімей.

Згідно з розпорядженням Кабміну, загальна площа ділянки військового призначення на вул. Світла, 6, становить 36,7819 га (кадастровий номер 8000000000: 90: 174: 0020). Під забудову погоджено виділення 3 га землі цієї ділянки. За адресою Київ, вул. Світла, 6, знаходиться, в тому числі, Окрема комендатура охорони і забезпечення адміністрації Держприкордонслужби України. Також за цією адресою є житловий будинок, в яких продаються квартири. Найближча станція метро "Бориспільська". Поруч знаходиться Бортницька станція аерації.