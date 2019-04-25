К чистому четвергу на Осокорках провели толоку.

20 апреля в Украине отмечали День окружающей среды. Экологическая компания ГринКо устроила толоку – большое событие, посвященное уборке мусора в экопарке Осокорки.

Экологическая компания ГринКо приняла активное участие в международном Дне окружающей среды. Команда планировала просто принять участие в уборке мусора в честь Дня окружающей среды, а вместо этого ей удалось устроить нечто больше – настоящую большую толоку в Экопарке Осокорки.

Организаторам удалось объединить небезразличных людей, которые любят свой город, страну и планету. Во время уборки ГринКо поделилась с участниками толоки своими знаниями по разделению и переработке отходов, рассказала, как технология работает в целом, и как она работает непосредственно в нашей стране, а также ответила на многочисленные вопросы.

Команда ГринКо гордится, что совместными усилиями удалось навести чистоту, порядок и уют в экопарке. Участники очень надеются, что каждый житель микрорайона и гость экопарка, продолжит поддерживать чистоту в этом уголке Киева.

Все участники получили от уборки невероятные эмоции и зарядились энергией созидания, которая поможет достичь общей цели – сделать Украину снова чистой! Команда уверена, что со временем это удастся

Источник: zefir.ua