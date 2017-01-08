Із 1 серпня орієнтовно до 15 вересня змінить маршрут автобус № 115

Із 1 серпня орієнтовно до 15 вересня змінять маршрут автобуси № 62, № 114, № 115. Зміни запроваджені на період тестування щодо організації пішохідної зони в Подільському районі столиці (частини Контрактової площі та ділянки вул. Сагайдачного). Про це повідомили в КП «Київпастранс».

Роботу зазначених маршрутів організовано так:

рух автобусів № 115 «Залізничний вокзал «Дарниця» – Контрактова площа» організовано так: від залізничного вокзалу «Дарниця» до вул. Григорія Сковороди за постійним маршрутом, далі – вул. Григорія Сковороди. У зворотному напрямку: вул. Григорія Сковороди – вул. Межигірська – вул. Спаська – вул. Набережно-Хрещатицька, далі – за постійним маршрутом до залізничного вокзалу «Дарниця».

Джерело КМДА