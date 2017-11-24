Інцидент з травмою хлопчика у дитячій кімнаті в ТЦ «New Way»

Під час проведення Форуму комунікативних стратегій місцевої влади та громадськості «Велика Столиця – 2018», що відбувся в 24 жовтня в актовій залі Дарницької РДА, серед інших, порушувалося питання щодо інциденту у ТРЦ «New Way» (вул. Вербицького, 1).

Голова Громадської ради при КМДА Богдан Назаренко зауважив, що до дорадчо-консультативного органу при столичній мерії вже надійшло відповідне звернення стосовно даної події, і питання вже розглядалося. Також, було ініційовано листа на Київського очільника Віталія Кличка з пропозицією створити робочу групу по перевірці атракціонів, дитячих кімнат, тощо.

Нагадаємо: на початку вересня 11-річний хлопчик, стрибнувши в сухий басейн в ігровому комплексі «Дитяча планета ТРЦ «New Way», отримав перелом хребта.

Дитина, розважаючись в ігровій зоні зі своїми друзями, стрибнула у сухий басейн «Поролонова яма» і отримав травму спини. Машиною «швидкої» допомоги хлопчика доставили в дитячу лікарню «Охматдит», де йому в результаті численних обстежень було встановлено діагноз «компресійний перелом хребта, набряк кісткового мозку». Це одна з найважчих травм, яка може призвести до інвалідності. Дитина на півроку буде прикута до ліжка і приречена на спеціальний корсет.

Окрім того, депутат Київради Ганна Сандалова попросила відповідальних керівників розібратися в інциденті, перевірити дотримання співробітниками і орендарями ігрового комплексу техніки безпеки, перевірити наявність дозвільних документів на роботу, а також проінформувати на якому етапі перебуває розслідування за фактом події.

Наразі відкрито кримінальне провадження.