Хто за відновлення роботи маршрутки №466? | Дарниця.org

Хто за відновлення роботи маршрутки №466?

Submitted by admin on Tue, 03/13/2018 - 09:19

Так історично склалося, що коли почався Євромайдан (з 21 жовтня 2013 року), маршрутка 466, яка їхала від озера «Сонячне» до Майдану Незалежності припинила свою роботу. Мешканці Дарницького району, а це 331553 чол. тепер не мають можливості їздити до центра міста на маршрутці №466. Після закінчення Євромайдану рух маршрутного таксі №466 не було відновлено до сьогоднішнього дня. Ми живемо у великому перспективному місті, де мають прокладатись нові маршрути, впроваджуються нові маршрути, а про старі чомусь забувають…
Підтримати петицію можна за цим посиланням
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=7529

Нагадаємо, що районний сайт «Дарниця.org» свого часу висвітлював перебіг подій із відновлення роботи маршруток №466 та №515.

Читайте також: 
Маршрутки №466 та №515 не відновлять
Скасовані маршрутки №466 півроку курсували незаконно?
Чому скасували маршрутки 466 та 515?
Департамент транспортної інфраструктури хоче заробити грошей на громадській організації?

Add new comment

More information about text formats

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить