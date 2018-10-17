Хто викрав асфальт? | Дарниця.org

Хто викрав асфальт?

Розміщено Срд, 17/10/2018 - 10:27

Прилегла територія універсаму «Позняки» (зі сторони будинку по вул. Ахматової, 3) впродовж тривалого часу виглядає наступним чином.

Чи то стихійники вщент її зруйнували, чи комунальники (внаслідок проведення ремонтних робіт), або ж просто через плин часу ділянка перетворилася у таке страхіття – але страждають як завжди дарничани, які щодня бачать цей безлад. 

Невже комунальники не можуть її привести до належного стану? Чи необхідно писати офіційного листа з вимогою виконати свої безпосередні обов’язки та відновити асфальтове покриття?!.

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