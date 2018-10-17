Хто викрав асфальт?

Прилегла територія універсаму «Позняки» (зі сторони будинку по вул. Ахматової, 3) впродовж тривалого часу виглядає наступним чином.

Чи то стихійники вщент її зруйнували, чи комунальники (внаслідок проведення ремонтних робіт), або ж просто через плин часу ділянка перетворилася у таке страхіття – але страждають як завжди дарничани, які щодня бачать цей безлад.

Невже комунальники не можуть її привести до належного стану? Чи необхідно писати офіційного листа з вимогою виконати свої безпосередні обов’язки та відновити асфальтове покриття?!.