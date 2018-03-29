Хто володіє інформацією?

Свого часу районний сайт «Дарниця.org» свого часу висвітлював процедуру переведення житлових приміщень у нежитловий фонд.

А наразі давайте розглянемо конкретний випадок: у житловому будинку по вул. Пчілки, 3 (ЖК «Традиція») власник однокімнатної квартири на першому поверсі хоче перевести своє майно у нежитловий фонд та відкрити магазин. Мешканці проти. Жителі скаржаться та не хочуть бачити на 1-му поверсі свого будинку черговий магазин. У підсумку, громадська організація звернулася до КМДА з проханням роз’яснити облаштування магазину у вищезгаданому будинку.

У підсумку, КМДА перенаправила запит на Дарницьку РДА, яка, в свою чергу, направила запит знову ж таки на КМДА, зокрема – на Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю! Ось такий вийшов бюрократичний круговорот.

Пізніше, надійшов лист від Департаменту містобудування та архітектури КМДА, який повідомив, що дане питання не належить до їх повноважень! Між тим, перенаправивши запит до згаданого раніше Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА. Виникає питання щодо компетентності окремих працівників КМДА - які надсилають порушені у запитах питання до структурних підрозділів, що не володіють інформацією та взагалі не мають повноважень щодо їх вирішення.