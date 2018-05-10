Хто в КМДА підставив керівника апарату Дарницької РДА Миколу Калашника?

Суть проекту «Контактного центру Києва 15-51»: до студії у прямому ефірі телефонують жителі міста та порушують питання, що потребують вирішення у межах компетенції влади, в свою чергу, можновладці вислуховують, роз’яснюють та обіцяють допомогти (тобто беруть вирішення проблеми під власний контроль).

Здавалося б ініціатива хороша: демократія, публічний діалог «влада-громадськість», але завжди бувають виключення.

Отже, 03 квітня у рамках «Контактного центру Києва 15-51» відбувся прямий ефір з керівником апарату Дарницької РДА Миколою Калашником. На початку ефіру щось пішло не так - жінка на іншому кінці дроту почала говорити, буцімто «це ви мені зателефонували та сказали, що я буду спілкуватися з керівником апарату»… На спроби все ж таки дізнатися про проблемні питання громадянки, остання просто віднікувалася, мовляв, у мене немає питань, я не знаю чому вони подзвонили…

Навіщо КМДА телефонує людям та змушує їх спілкуватися з чиновниками? А після того, як жінка несвідомо почала неодноразово вказувати на абсурдність ситуації, яку власноруч створили працівники КМДА - останні її просто відключили! Сподіваємося, що даний інцидент просто прикре непорозуміння.

Загалом, мешканці телефонували із різних питань: приміщення для ветеранських організацій, знищення дерев, незадовільна робота ліфтів, ремонт асфальтового покриття, облаштування дитячих майданчиків, ремонт житлових будинків, прибирання прибудинкових територій, втрата документів на житловий будинок, робота пункту прийому вторсировини та інші.

Керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник надав роз’яснення по порушеним питанням, пообіцявши взяти їх вирішення під особистий контроль.