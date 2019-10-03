Хто прибере сміття? | Дарниця.org

Хто прибере сміття?

Розміщено Чтв, 03/10/2019 - 20:41

Районний сайт «Дарниця.org» неодноразово висвітлював тему захаращеності території, що виникла внаслідок демонтажу низки малих архітектурних форм біля універсаму «Позняки».

Дивно, але з того часу ситуація лише погіршилася - сміття стало ще більше.

Очевидно, що прибирати ніхто не збирається: ні КП «Київблагоустрій» (яке демонтувало МАФи), ані Дарницька РДА.

Навіщо тоді взагалі треба було зносити МАФи, коли територія після їх зникнення занедбана і не доглядається?

Навіщо тоді взагалі треба було зносити МАФи, коли територія після їх зникнення занедбана і не доглядається?

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