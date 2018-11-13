Хто повинен відновити асфальт біля універсаму «Позняки»?

З місяць тому районний сайт «Дарниця.org» висвітлював страхітливу ситуацію біля універсаму «Позняки», зокрема - прилеглу територію універсаму «Позняки» (зі сторони будинку по вул. Ахматової, 3), що впродовж тривалого часу виглядає наступним чином.

Тоді ж громадська організація звернулася до Дарницької райдержадміністрації щодо вищезгаданої проблеми.

В отриманому від Дарницької РДА листі вказується, що житлова будівля (біля якої розташовується аварійна асфальтова ділянка) закріплена за КП «Київжитлоспецексплуатація» - яке й повинно належним чином утримувати свої балансові території. У підсумку, запит було перенаправлено до вищезгаданого комунального підприємства.

Чи візьметься КП «Київжитлоспецексплуатація» за виконання власних обов’язків – дізнаємося незабаром. Про подальший перебіг подій – на сайті «Дарниця.org».