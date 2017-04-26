Хто опікується сквером вздовж озера «Сонячне»? | Дарниця.org

Хто опікується сквером вздовж озера «Сонячне»?

Розміщено Срд, 04/26/2017 - 10:45

Кілька років тому, наразі вже екс-депутат Київради Сергій Костюк (який був обраний на окрузі, до якого входили прилеглі до озера «Сонячне» будинки) встановив вздовж вищезгаданої водойми ось такий інформаційний щит.

Сьогодні даний сквер аж ніяк не відповідає такому статусу…

Наразі інтереси громадськості у Київради в цьому окрузі представляє депутат Юлія Лобан.
Цікаво, чи наведе пані Юлія лад у сквері, зокрема щодо вирішення найнаболілішого питання – своєчасного вивозу сміття…

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