Хто має контролювати зберігання відходів не у контейнерах?

Мешканці будинку №13 по вул. Бориса Гмирі скаржаться на порушення наказу МОЗУкраїни №145 від 17.03.2011р., а саме: порушення п.2.14 та п.2.13 зберігання відходів не у контейнерах.

Повідомляється, що відходи вивозять тоді, коли вже контейнери заповненні і відходи лежать біля контейнерів. Відходи у чорних мішках (як видно з фото) лежать з жовтня місяця 2018р.

Чи є у нас взагалі контроль за благоустроєм?

Фото за 02,04,05,07 грудня 2018року