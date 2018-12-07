Хто має контролювати зберігання відходів не у контейнерах? | Дарниця.org

Хто має контролювати зберігання відходів не у контейнерах?

Розміщено Птн, 07/12/2018 - 12:57

Мешканці будинку №13 по вул. Бориса Гмирі скаржаться на порушення наказу МОЗУкраїни №145 від 17.03.2011р., а саме: порушення п.2.14 та п.2.13 зберігання відходів не у контейнерах.

Повідомляється, що відходи вивозять тоді, коли вже контейнери заповненні і відходи лежать біля контейнерів. Відходи у чорних мішках (як видно з фото) лежать з жовтня місяця 2018р.

Чи є у нас взагалі контроль за благоустроєм?

Фото за 02,04,05,07 грудня 2018року

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